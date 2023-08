L’Université populaire neuchâteloise présente son nouveau programme

Vingt-huit cours de langue et septante-neuf de culture générale et de vie pratique : c’est le nouveau programme de l’Université populaire neuchâteloise (UPN). L’établissement a présenté jeudi sa saison 2023-2024 lors d’une conférence de presse. Les différentes formations seront dispensées sur le Littoral et dans les Montagnes. Les cours de langue permettront d’apprendre ou de perfectionner son niveau en allemand, anglais, français, chinois, espagnol, italien ou encore en japonais. Quant à la culture générale et la vie pratique, les thèmes seront notamment les suivants : « arts et lettres, histoire, sciences, énergie et environnement, créativité, gastronomie, approches de diverses techniques de développement personnel, etc. ». Des sorties seront également proposées.

Lors de l’année 2022-2023, 850 personnes ont pris part aux différents cours, c’est en dessous des 1'200 inscrits de la période d’avant-Covid. L’UPN a terminé sa saison dans les chiffres noirs grâce au « soutien annuel précieux du Canton et des villes, nécessaire pour maintenir à des prix tous publics l’offre d’une institution à but non lucratif ».

Il est possible de s’inscrire sur le site Internet ainsi que par courrier à l’aide du coupon figurant sur le programme imprimé. Ce dernier sera envoyé à tous les participants des années précédentes et sera disponible dans différents lieux publics.

Le programme complet est à retrouver sur le site de l’UPN. /comm-mma