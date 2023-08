L’ECAP mobilise des fonds après la tempête du 24 juillet

Un million de francs pour reboiser La Chaux-de-Fonds et Le Locle. L’Établissement cantonal d’assurance et de prévention (ECAP) a décidé de consacrer 1 million de francs pour soutenir les différents sinistrés à la suite de la tempête . Il est prévu d'attribuer un montant de 750'000 francs au reboisement des parcelles bâties sur les territoires de La Chaux-de-Fonds et du Locle. Sur cette somme, 700'000 francs seront versés au « Fonds des arbres » de la Ville de La Chaux-de-Fonds. Ce don est assorti d'une double condition : deux tiers du montant doivent être investis sur des bienfonds privés (particuliers ou entreprises), un tiers en faveur des bienfonds des patrimoines financiers et administratifs de la Ville et les arbres doivent être replantés en pleine terre. Un montant de 50'000 francs sera consacré aux mêmes mesures pour la ville du Locle. Des discussions doivent être menées avec les autorités communales pour la mise en œuvre de ces mesures.

De plus, 250'000 francs seront réservés pour venir en aide aux propriétaires sinistrés, dont les dommages « ne peuvent être couverts ou qui ne sont que partiellement couverts par une assurance », a précisé l'ECAP.





Démarches simplifiées

Des règles d’assurance simplifiées ont été élaborées expressément en rapport avec la situation particulière. Les dommages totaux d’un montant inférieur à 10'000 francs peuvent ainsi être réparés sans devis comparatifs ni visite d’un expert. Les sinistrés sont néanmoins tenus de fournir des photos de ces dégâts ainsi que les factures correspondantes. /ATS-comm-jad