Cescole : début des travaux pour 2025

Le cercle scolaire du Cescole attend ses grands travaux. Voté en 2020, le budget initial de 35 millions va pouvoir être utilisé après que l’opposition a été levée, comme le relèvent nos confères de Littoral Région. Le site du collège secondaire de Longueville à Colombier cristallise le besoin urgent de rénovations de certaines infrastructures. Directeur du cercle scolaire du Cescole, Patrick Vuilleumier ne cachait pas son abattement jeudi dans La Matinale. « À Longueville, on a affaire à un bâtiment du début des années 70 qui a subi peu de rénovations. Il est très mal isolé et on a des salles spéciales qui sont un peu dans leur jus ». Néanmoins, la sécurité des élèves reste assurée en tout temps grâce à « des équipes qui s’occupent notamment du bassin de la piscine » et des « équipements qui eux évoluent ».