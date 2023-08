Yverdon-les-Bains : la première pierre posée au Centre thermal

Le Centre thermal d’Yverdon-les-Bains et le Grand Hôtel vont connaître une nouvelle jeunesse. Cette cure de jouvence a nécessité un investissement de 40 millions de francs. Les travaux vont durer trois ans. L’hôtel va subir des travaux conséquents avec la rénovation de toutes ses chambres et de sa décoration. Les bains vont proposer de nouvelles offres d’activités, comme un espace bien-être de 1'500 m2. Dans un contexte changeant, ces travaux sont nécessaires selon Brice Lavedrine, directeur général du Grand Hôtel et du Centre Thermal. « On s’est rendu compte que post-COVID, le comportement des clients a changé (…). Notre volonté est de prendre le train en marche et de proposer quelque chose d’un autre standing. »