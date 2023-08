Le Centre veut plus d’équité en vue des élections fédérales

Le Centre neuchâtelois se lance dans sa première campagne fédérale sous sa nouvelle bannière. Le parti marque le début de cette « nouvelle ère » en lançant quatre candidats pour le Conseil national cet automne. Il s’agit de la députée au Grand Conseil Michelle Grämiger, de la conseillère générale de La Chaux-de-Fonds et députée cantonale Manon Freitag. Conseiller général suppléant à La Chaux-de-Fonds, Jonathan Marty se lance aussi dans la course au Parlement, tout comme le député au Grand-Conseil Blaise Fivaz. Le Centre les a présenté ce mercredi matin, tout comme les thèmes de son programme.

Pendant cette campagne pour les élections fédérales du 22 octobre, Le Centre veut poursuivre sa défense des citoyens et de la famille avec une politique que Nathalie Schallenberger, présidente du parti cantonal, décrit comme « plus progressiste que celle de l’UDC, plus libérale que celle du PS et plus sociale que celle du PLR ». Les défis actuels sont la crise énergétique, la hausse des loyers, les relations avec l’Union européenne, la prévoyance vieillesse, mais aussi la hausse des primes de l’assurance maladie. Ainsi, Le Centre s’engage « pour une vraie solidarité entre les générations », « pour une économie au service de l’être humain », « pour une politique étrangère affirmée », ainsi que « pour des coûts de la santé maîtrisés et soutenables ».

Le parti a notamment lancé une initiative pour freiner les coûts de la santé. Un texte qui doit apporter plus d’équité dans l’ensemble du pays, mais aussi des cantons, explique la présidente du Centre cantonal, Nathalie Schallenberger.