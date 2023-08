Une visite par application à Capa'cité

Pendant la manifestation, plusieurs forums sont également organisés. L’occasion pour les professionnels des différentes branches de présenter leurs savoir-faire. Les jeunes pourront être accompagnés de leurs parents. Pour Sandrine Ambigapathy, il est essentiel de les intégrer dans la décision de leurs enfants. « Il est clair qu’un jeune, on va écouter ses choix et ses envies. Mais les parents sont là pour les aider et pour les soutenir. » Elle note aussi que les parents peuvent en apprendre beaucoup lors de ces forums.