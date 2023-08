Très peu d’Ukrainiens ont trouvé un travail à Neuchâtel

Les réfugiés ukrainiens qui ont trouvé du travail dans le canton de Neuchâtel sont peu nombreux. Ils sont 151, soit un cinquième de la tranche d’âge des 18-60 ans au bénéfice d’un permis S.

Les principaux freins à l’employabilité recensés par le Service des migrations sont le manque de solution de garde d’enfants, beaucoup de mères sont venues seules en Suisse avec leur progéniture, et la barrière de la langue.

Apprendre le français, ça n’est pas simple, à plus forte raison si l’on est émigré, qu’on vient d’un pays en guerre et qu’on espère pouvoir rapidement rentrer à la maison. Avec un alphabet et une grammaire différente, l’apprentissage est encore plus compliqué.