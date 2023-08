Le sport pour aider les personnes atteintes par le TDA/H

Aider les personnes atteintes d’un trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité, c’est ce que propose le Centre Inter et Multidisciplinaire pour les enfants et adolescents en souffrance scolaire (CIMESS) via une conférence jeudi soir à Corcelles. Appelée « TDA/H et activités sportives », elle sera animée par Anne-Marie et Stéphane Guye, tous deux entraîneurs au Judo-Club Cortaillod-Neuchâtel. Anne-Marie Guye est notamment ergothérapeute spécialisée auprès des enfants. « Le sport aide à réguler les différents aspects de notre cerveau et à se connecter à notre environnement », explique Anne-Marie Guye.