Eli10 fête ses dix ans et projette 20 millions d'investissements

Eli10 a dix ans. L’occasion de faire le point sur le chemin parcouru et de planifier des investissements. A l’époque, la société avait été créée par huit communes du Littoral neuchâtelois afin de se préparer à l’ouverture progressive du marché de l’électricité. Au fil du temps, elle a dû se diversifier. « Pendant les premières années, on s’est concentré dans nos métiers de base, notamment la gestion des réseaux et la fourniture d’électricité. En 2020, on a fait le choix de s’orienter vers une diversification dans le domaine de la transition énergétique », explique le directeur général Christian Messerli. En 2022, Eli10 a créé l’entreprise de transition énergétique Eligreen et acquis les sociétés d’installations et de contrôles électriques Pierre Walter électricité et Bugest. Aujourd’hui, le groupe est en mains de sept communes du Littoral et emploie une centaine de collaborateurs.