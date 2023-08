On regarde le ciel avec inquiétude à La Chaux-de-Fonds

Les perturbations devraient durer tout le week-end. La météo n’étant pas une science exacte, difficile de prévoir avec exactitude où, quand et avec quelle intensité le vent soufflera, la grêle surviendra et la pluie s’abattra. Si la cellule de crise formée après la tempête est désormais dissoute, on n’en reste pas moins aux aguets au Service d’incendie et de secours des Montagnes neuchâteloises. Le SISMN reçoit quotidiennement des bulletins météorologiques.

Le commandant craint la grêle sur les toits bâchés et le vent qui pourrait s’engouffrer là où il manque des tuiles et soulever d’autres éléments. Grégory Duc recommande aux piétons de ne pas rester sous les toitures en cas de bourrasque et aux propriétaires de vérifier l’état de leur toiture une fois le vent passé.