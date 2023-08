Le pouvoir d’achat, combat phare des socialistes neuchâtelois

« Le pouvoir d’achat, c’est notre combat depuis toujours, mais aujourd’hui il est plus que jamais d’actualité ». Le président du Parti socialiste neuchâtelois, Romain Dubois, pose le décor vendredi en fin de matinée à la Colonia Libera Italiana à Neuchâtel. C’est le lieu choisi par le PSN pour sa conférence de presse de lancement de campagne pour les élections fédérales du 22 octobre. Le sortant et actuel conseiller national, Baptiste Hurni, est en lice pour les deux chambres, mais vise un siège au Conseil des États, perdu il y a 4 ans au profit de la Verte Céline Vara. À ses côtés, Théo Huguenin-Elie, conseiller communal à La Chaux-de-Fonds. Quant à la liste pour le Conseil national, elle est composée de l’actuelle présidente du Grand Conseil neuchâtelois Martine Docourt, de la députée et conseillère générale à Val-de-Travers Sarah Fuchs-Rota et de la députée Garance La Fata.

Objectif : décrocher deux sièges

Le PSN compte sur cette liste pour obtenir « au moins deux sièges à Berne », explique Romain Dubois. Avec en ligne de mire, la reconquête d’une place au Conseil des États perdue lors des dernières fédérales au profit de la Verte Céline Vara.

« Le pouvoir d’achat, c’est notre principale préoccupation. Il faut agir pour le renforcer », explique Romain Dubois. « Cela passe par une limitation des primes d’assurance maladie, une revalorisation de toutes les rentes qui existent en Suisse, une augmentation des salaires ou encore une limitation de la hausse des loyers ».