Le monde en cause : une ville indienne pionnière face à la chaleur

L’été a été brûlant sur une partie du globe. Les thermomètres ont atteint des valeurs extrêmes ces dernières semaines, jusqu’à 50 degrés en Tunisie ou encore plus de 45 degrés dans le sud de l’Italie et en Espagne. L’Organisation météorologique mondiale des Nations unies a affirmé que le mois de juillet 2023 avait été le plus chaud jamais mesuré sur terre. L’Inde est plus habituée à de telles chaleurs, mais depuis quelques années, elles sont de plus en plus fréquentes et précoces. Les villes sont obligées de s’adapter à l’instar d’Ahmedabad qui fait office de pionnière. Après avoir dû faire face à une canicule extrême en 2010, les autorités ont imaginé un plan d’action contre la chaleur qui comprend notamment un système d’alerte avec des codes de couleur. Différentes mesures sont prises en fonction de la hausse des thermomètres. Les explications d’Alexandre Rossé :