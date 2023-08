Le Chalet à Cortaillod bientôt remplacé

Un projet d’ampleur

Le coût de construction total du projet est compris entre 15 et 20 millions de francs. Il proposera près de 50 places de parc en souterrain et en extérieur ainsi que 70 emplacements pour les deux roues. Du point de vue énergétique, le complexe comprendra des puits géothermiques et plus de 170 panneaux photovoltaïques en toiture.

La date du coup d’envoi des travaux reste pour le moment floue. Elle dépendra de l’issue de la procédure de consultation qui prend fin ce lundi et de la vente des appartements en PPE. Quoi qu’il en soit, l’inauguration n’est pas prévue avant 2025. /crb