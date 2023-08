Neuchâtel ne veut plus s’attaquer seul à l’obésité

Un programme sur trois axes

Hormis le nom, rien ne change. Il s’agit toujours de proposer trois mois de suivi pour aider des personnes en situation d’obésité sans régime et en améliorant leur bien-être. Le programme se base sur trois axes : l’alimentation, le mouvement et la psychologie. Le premier cité se base notamment sur une volonté de changer le comportement alimentaire du patient. « On va travailler sur les sensations alimentaires et à manger avec plaisir. Le but c’est de manger de la manière la plus normale possible », détaille Céline Blanc, diététicienne.