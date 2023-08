La Fête nationale ukrainienne s’invite à Neuchâtel

Par exemple des plats préparés par les mamans ukrainiennes ». Après presque une année et demie de guerre, l’état d’esprit des réfugiés ukrainiens commence à changer, selon Yuliya Page. « Au début, j’avais la sensation qu’ils ne pensaient pas rester longtemps, qu’ils ne pensaient qu’à retourner dans leur pays le plus vite possible. (…) Ils prennent conscience seulement maintenant qu’ils vont devoir rester en Suisse plus longtemps. ». Yuliya Page a pris comme exemple les enfants, qui suivaient le programme ukrainien lors de la précédente année scolaire. Ce que beaucoup de mamans ukrainiennes ne demandent plus. /sma