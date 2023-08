Canicule : le droit du travail n’est pas explicite

Mardi, l’Office cantonal de l’inspection du travail à Genève a décidé d’interdire certains chantiers l’après-midi. Que se passe-t-il concernant les heures que l’employé n’a pas travaillées ? Là non plus, explique Jean-Philippe Dunand, il n’y a pas de réponse explicite. « Mais, on pourrait faire quelques analogies avec la période du Covid où les autorités ont parfois fermé des établissements ». La question s’est alors posée de savoir si l’employeur devait payer les heures non travaillées. « À ma connaissance, le Tribunal fédéral va trancher cette question dans quelques jours. Donc on pourra peut-être s’y référer par analogie ». Mais dans certaines branches, comme la construction « on est habitué à des horaires annualisés. » En principe, les ouvriers travaillent plus l’été et moins l’hiver. Avec le dérèglement climatique, ce sera peut-être l’inverse. Pour Jean-Philippe Dunand, il n’est pas nécessaire de changer la loi. Les ordonnances et les CCT pourraient régler le problème. /sma