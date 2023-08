La crise guette les coiffeurs neuchâtelois

Outre le prix des coupes, la question de l’hygiène dans ces salons est l’une des critiques qui revient le plus souvent. Contacté, le Service de la consommation et des affaires vétérinaire nous a confirmé qu’il ne fallait aucune autorisation particulière pour ouvrir un barber shop. Par contre, le SCAV a tempéré les critiques sur l’hygiène. « Les barbers ne sont pas de mauvais élèves et ne sont donc pas plus sujets aux amendes que d’autres commerces ». Reste que Roxanne Casali, actuelle vice-présidente et future présidente de Coiffure Suisse Neuchâtel, voit « bien d’autres problèmes soulevés par l’arrivée des barbers shops ».