C’est un monument funéraire en pierres, niché à l’ouest de Cormondrèche au-dessus de Colombier. Le tumulus du Chanet continue de livrer ses secrets. Des recherches ont été initiées en 2021 par la section archéologie de l’Office du patrimoine et de l’archéologie du Canton de Neuchâtel. Pour le troisième été de suite, des experts et des étudiants de l’Université de Neuchâtel fouillent durant un mois le site à la découverte d’ossements et d’objets. Ce tumulus a été utilisé entre l’âge du Bronze et l’âge du Fer, deux périodes qui se situent entre 1400 et 450 avant J.-C.







Des ossements de cinq individus retrouvés

Ses contours architecturaux sont désormais clairs, explique Julien Spielmann, archéologue et co-directeur du projet. « Il mesure 16m de diamètre pour environ 1m50 de hauteur, mais était probablement plus haut à l’époque de sa construction ». Le tumulus a, par ailleurs, livré la sépulture de cinq individus, dont deux enfants, certains accompagnés de parures.