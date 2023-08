La justice neuchâteloise face à une affaire de voyeurisme

Un homme est prévenu de voyeurisme par la justice neuchâteloise. Cet instructeur de sport est mis en cause par six plaignantes, dont cinq mineures au moment des faits, pour les avoir filmés à leur insu dans les toilettes d’une salle de sport. Lors de l’audience lundi au Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers à Boudry, la juge a rappelé que l'homme était aussi accusé de pornographie par le Ministère public.