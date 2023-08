Une nouvelle table sociale bio et locale à Neuchâtel

Le souci d'accessibilité est au cœur de « Trait d’Union ». Les tarifs sont pensés pour convenir à tous les budgets : 15 francs pour un menu complet, 10 francs pour les étudiants, apprentis et bénéficiaires d'aides diverses, et 5 francs pour les apprenants d’ESPACE. En plus de ces options, des « menus suspendus » permettent aux clients de contribuer en offrant un repas à ceux dans le besoin.