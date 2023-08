La mobilisation générale de 39 à travers des témoignages écrits

À la découverte du quotidien des Neuchâtelois durant la Deuxième Guerre mondiale. L’association pour la sauvegarde des archives de la vie ordinaire (AVO) a convié samedi le public à une lecture, proposant une immersion dans la mobilisation générale de 1939. Intitulée « Le secret des bunkers de Valangin », elle a plongé les auditeurs dans une période tumultueuse avec plusieurs témoignages touchants de Neuchâtelois et Neuchâteloises. À travers les journaux intimes et les correspondances, les soldats partagent leurs inquiétudes, leurs espoirs et leurs moments de doute. Les familles, notamment les femmes, décrivent les défis du rationnement et le dur labeur agricole amplifié par le plan Wahlen.