La Vallée de la Brévine plutôt en faveur d’une fusion

Dans les réponses au questionnaire, il apparait aussi qu’une majorité des personnes qui ont répondu trouvent que les trois communes ne collaborent pas assez et qu’il faut en faire plus. La proportion est particulièrement forte à La Chaux-du-Milieu. Les domaines de collaboration mis en exergue sont : l’école et le parascolaire ainsi que la politique et l’administration.

Si les citoyens des trois collectivités publiques se disent plutôt en faveur d’une fusion, ils ne sont en revanche pas prêts à assumer une charge politique. Un regroupement ne réglerait pas de façon durable la question du recrutement.

La conclusion, c’est qu’il y a une demande de cohésion, mais pas suffisamment marquée pour affirmer que la fusion serait la solution. Parmi les personnes qui se positionnent en faveur d’une fusion, un nombre non négligeable ajoute qu’il faut voir plus large que les seuls trois villages de la vallée. Il faut dire que, si regroupement il y avait de La Brévine, du Cerneux-Péquignot et de La Chaux-du-Milieu, la population s’élèverait à un peu moins de 1'500 personnes. Fusionner trois micro-communes pour en faire une petite à tout son sens pour les présidents de La Brévine et de La Chaux-du-Milieu. Au Cerneux-Péquignot, le Conseil communal est plus dubitatif à en croire la présidente.