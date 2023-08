L’Arc jurassien va avoir chaud ce week-end

Des températures allant jusqu’à 37°. C’est qui attend notre pays dès vendredi. En cause, un dôme de chaleur présent sur quasiment toute l’Europe. Ce terme exprime le fait que la chaleur n’est pas seulement présente au sol, mais aussi en altitude. La limite du 0° pourrait se trouver vers 5'200 mètres, ce qui serait un record en Suisse. Les régions les plus touchées vont être Genève et le Valais. L’Arc jurassien va lui aussi chauffer, mais un peu moins que le reste de la Suisse, selon Frédéric Glassey : « La région est positionnée un peu plus au nord de cette zone. Après il y a aussi l’effet régulateur thermique des lacs ». Les zones de montagnes ne seront pas épargnées. Les températures seront sensiblement les mêmes.