Un coin ados à la biblio

Les bibliothèques ne sont plus des lieux austères, poussiéreux et silencieux. Au 21e siècle, ces temples de la connaissance et de la littérature se veulent des endroits de rencontres et d’échanges ouverts à tous.

La Chaux-de-Fonds l’a bien compris, à la bibliothèque de la Ville, les adolescents bénéficient depuis le début du mois de juin d’un espace dédié, avec canapé, tables basses, poufs, livres, magazines et même une console de jeux vidéo. Un objet qui a toute sa place dans une bibliothèque, en particulier celle de la Métropole horlogère, estime Christine Prêtre, la responsable de l’accueil. L’institution a été une des premières de Suisse romande à proposer des jeux vidéo, rappelle-t-elle. La console était une suite logique.