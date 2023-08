Les vestiges du monde dans un livre du Jardin botanique

Ce sont les plus anciennes traces de vie connues à ce jour. Les microbialithes sont à l’honneur dans une exposition et un livre du Jardin botanique de Neuchâtel. Le catalogue décrit le monde des fossiles de microbes. Ils constituent la plus vieille présence de vie sur terre. L’ouvrage a été rédigé par quatre experts, dont le directeur du Jardin botanique Blaise Mulhauser. Pour lui, il est primordial de publier un livre sur le sujet. « Il est important de faire comprendre aux lecteurs et aux visiteurs du Jardin botanique que ces bactéries sont l’essence même du vivant. Donc pouvoir raconter cette histoire de la vie, qui démarre il y a 4 milliards d’années, c’est essentiel. »