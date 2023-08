Le programme de la Braderie est connu

Un programme varié pour la 48e édition de la Braderie et 11e édition des Horlofolies de La Chaux-de-Fonds. La manifestation prendra place dans les rues de la Métropole horlogère du vendredi 1er au dimanche 3 septembre. Cette année, le thème de cette édition est « Allez la Tchaux ! Montre-nous le haut ! ». Le programme des festivités a été dévoilé mercredi matin par les organisateurs.

Vendredi, le coup d’envoi sera donné par le repas officiel où 250 personnes sont attendues. Dès 19h, un « moment de partage exclusif » sera proposé à la population, à savoir une présentation de l’équipe du HCC. Dans la soirée, à 20h30, deux concerts seront organisés simultanément, ceux du groupe de rock chaux-de-fonnier Seriously Serious sous le préau d’Espacité et du groupe Sembalekuï sous la grande tente. Un DJ se produira ensuite jusqu’à 3h du matin.

Treize compagnies et deux groupes de musiques se produiront à deux reprises samedi entre 14h et 19h sur l’avenue Léopold-Robert, soit six groupes chaque heure. Le rock sera également à l’honneur samedi soir, avec un concert du groupe biennois November-7.

La grande parade aura lieu dimanche à 14h, suivi d’une déambulation de toutes les compagnies sur le Pod à 16h15. La manifestation se terminera avec un concert de Junior Tshaka.







Paiement cashless

Le paiement cashless sera mis en place pour la manifestation. Les cartes peuvent être retirées dans une vingtaine de commerces de La Chaux-de-Fonds, ainsi qu’à l’Office du tourisme, au Locle, à Neuchâtel et aux Bois. Quant au rechargement des cartes, il sera possible de le faire en ligne à l’aide de différents moyens de paiement. Un stand situé sur la place Espacité acceptera les paiements par cartes et Twint, et en argent liquide dans les locaux de NSA Sécurité.







De la vaisselle consignée et des couverts en bois

Un système de consigne a été adopté pour les gobelets, assiettes, bols et barquettes à frites. Les couverts, qui seront en bois, ne seront pas consignés.

Retrouvez toutes les informations et le programme complet de la manifestation sur le site Internet www.braderie-horlofolies.ch. /comm-mma