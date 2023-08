Les pêcheurs en mode survie à Neuchâtel

« Si on ne fait rien, la pêche va disparaître à Neuchâtel ». Alexandre Bonny, président des pêcheurs professionnels du lac de Neuchâtel, n’y va pas par quatre chemins. En 2022, les captures de poissons se sont abaissées à 91,9 tonnes dans la zone. Le pire résultat depuis le début des mesures en 1917, à l’exception des 89 tonnes de 2019. À titre de comparaison, la production de la pêche professionnelle locale tournait encore autour des 300 tonnes en 2016. « Il y a quelques années, on pêchait bien durant huit mois de l’année et tout le monde gagnait bien sa vie », se remémore le pêcheur de Chevroux. « Aujourd’hui, pendant quatre mois on pêche un tout petit peu et le reste de l’année on n’a plus rien ».