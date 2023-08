Neuchâtel : le jardin DuPeyrou réhabilité

Des plantes aromatiques pour le jardin et de nouvelles dorures pour le portail. Le jardin DuPeyrou a été entièrement remis à neuf. Ce lieu important de la ville de Neuchâtel était dans un état de dégradation avancé. Une part importante du chantier était la rénovation du portail. La pose du médaillon marque la fin des travaux commencés en 2021. Le passage de véhicules avait fragilisé l’entièreté de la structure. Pour Mauro Moruzzi, conseiller communal en charge des infrastructures, ces travaux étaient essentiels : « Le portail était la dernière phase de l’ensemble des rénovations du jardin du Palais DuPeyrou (…). Nous avons reçu un soutien de la Confédération et du Canton tellement ce portail est important. » L’écu qui se trouve au sommet était très endommagé et a été entièrement refait.