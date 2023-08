Le Château de Salavaux retrace son histoire

Il est niché au cœur de la région des Trois Lacs, près du lac de Morat. Le Château de Salavaux trône au milieu d’un joli domaine arboré de plus de deux hectares. Depuis le 1er juillet, et jusqu’au 31 août, une exposition se tient entre ses quatre murs, dédiée à ses origines et à son histoire. L’archiviste Jean-Charles Lauper nous fait voyager à travers les époques grâce à des reproductions de documents, des parchemins et des photos soigneusement présentés sur une trentaine de panneaux.