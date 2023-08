Des rues sombres pour un ciel étoilé

Jusqu’à 200 étoiles filantes par heure : c’est ce que vous pourriez avoir la chance d’observer dans la nuit de samedi à dimanche, pour autant que les conditions météorologiques soient optimales. Le phénomène est observable entre le 17 juillet et le 20 août, mais c’est durant la nuit du 12 que la visibilité des météores des Perséides atteint son apogée.





Un projet de sensibilisation

« Alors que le nombre d’étoiles visibles dans le ciel diminue année après année à cause de l’éclairage artificiel, il est nécessaire de rappeler les nombreux intérêts à laisser sa place à l’obscurité durant la nuit », explique le projet Perséides dans un communiqué. Afin de sensibiliser le public à ces questions et de permettre une meilleure observation des météores, les communes de Neuchâtel et du Locle, comme d’autres en Suisse romande, éteindront quasiment totalement leur éclairage public. Cette année, la Ville de La Chaux-de-Fonds a été contrainte de se retirer du projet et n’éteindra pas son éclairage public pour des raisons de sécurité à la suite de la tempête du 24 juillet dernier.

Si la Ville de Neuchâtel a déjà, par le passé, pris part au projet Perséides, elle organise pour la première fois cette année une « Nuit des étoiles » en collaboration avec la Société neuchâteloise d’astronomie (SNA). L’événement est gratuit et aura lieu dans la cour du collège des Guches à Peseux. Au programme : conférence, contes et bien sûr, observation du ciel sous les conseils de la SNA.