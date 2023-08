Une bonne année pour l’agriculture neuchâteloise

La vigne connait, pour l’instant, elle aussi un bon premier semestre. La quantité de raisin est très importante. Il est donc essentiel de limiter le développement trop rapide, selon Yann Huguelit. « Les droits de production définis pour les vignerons vont être atteints sans trop de soucis. On a un gros développement de la vigne et du raisin. On doit donc gérer ces droits de production pour limiter le développement trop rapide de la vigne pour atteindre une qualité optimale. »