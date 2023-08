Rentrée ordinaire pour les élèves du postobligatoire

Une rentrée ordinaire et dans les temps. L’ensemble des élèves neuchâtelois du postobligatoire (lycée, école de culture générale ou apprentissage) s’apprête à retrouver les salles de classe, indique ce vendredi la Chancellerie d’État. Malgré la récente tempête qui a touché les Montagnes neuchâteloises et notamment La Chaux-de-Fonds, la rentrée sera aussi normale que possible dans la Métropole horlogère. L’implication des directions des écoles, des services cantonaux, de la Ville et de l’armée suisse a permis de sécuriser les bâtiments et d’assurer la rentrée aux dates prévues, différentes en fonctions des cursus. Certaines zones des bâtiments resteront toutefois inaccessibles. Des travaux de réparation seront planifiés et menés durant les prochains mois, en particulier dans le Lycée Blaise-Cendrars.

Des conseillers aux apprentis et des médiateurs seront à disposition des élèves en cas de besoin et le centre d’accompagnement et de prévention pour les professionnels des établissements scolaires (CAPPES) est également à disposition pour mettre en place des espaces d’écoute dans les classes.

Globalement, les effectifs sont en légère baisse dans les trois lycées cantonaux : 2'459 jeunes tenteront d’obtenir une maturité gymnasiale ou un certificat d’école de culture générale contre 2'551 en 2022, soit 92 de moins en comparaison.

Environ 80 élèves ukrainiens sont également intégrés dans les cursus postobligatoires, contre une cinquantaine lors de la dernière année scolaire. La majorité suit un programme dédié aux personnes arrivées récemment de l’étranger et quelques-uns sont déjà inscrits dans un cursus régulier. /comm-jad