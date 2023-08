Deux jeunes UDC neuchâtelois en lice au National

Une liste « Jeunes » de l’UDC neuchâteloise pour le Conseil national. Le parti a annoncé vendredi le lancement d’une liste « Jeunes » avec deux candidats pour les élections fédérales de cet automne. Cette liste sera apparentée à la liste principale de l’UDC pour le Conseil national.

Le premier candidat, Steeven Lerch, est originaire de Saint-Aubin et est âgé de 24 ans. Il est installateur-électricien et photographe. Quant au second candidat, Lukas Räss, le Chaux-de-Fonnier de 18 ans est conseiller général suppléant et étudiant en sciences économiques.

Selon l’UDC Neuchâtel, ces deux candidats sauront « séduire la jeunesse soucieuse de l’avenir de la Suisse, de ses libertés et de ses opportunités ». /comm-mma