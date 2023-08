Des robots pour la rentrée

Pas de pénurie d’enseignants

Au niveau statistique, les effectifs d’élèves sont stables à Neuchâtel avec seulement trois élèves de plus que l’an passé. Les écoles ont d’ailleurs enregistré de plus de 240 élèves ukrainiens selon Jean-Claude Marguet. « Sans l’arrivée de ces enfants, nous aurions une baisse d’effectif. C’est une donnée constante avec une perte d’une centaine d’élèves par année », explique-t-il. Quant au marché de l’emploi, le Canton dénombre 89 diplômés, 63 départs à la retraite et 125 postes mis au concours. « Nous avons un enseignant ou une enseignante pour chaque classe mais il est vrai que la situation est peu plus tendue pour trouver des profils », détaille le chef du Service de l’enseignement obligatoire.