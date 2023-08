Ça va être le KIF à la Collégiale de Neuchâtel

Un tournoi d’improvisation en plein air sur le parvis de la Collégiale de Neuchâtel. Son nom : le KIF, pour Katch Impro Festival. C’est ce qu’organise pour la première fois la Ligue d’improvisation théâtrale Neuchâteloise et Impro Castel les 10, 17, 24 et 31 août. Douze comédiens principalement neuchâtelois vont s’affronter en équipe dans un catch d’improvisation. Léo Moreno comédien et organisateur du KIF explique : « Deux équipes se rencontrent et il y a un arbitre qui est là pour leur fixer des règles et les challenger. En fait, ce sont des scènes de théâtre improvisées sur le moment. » Le public a un grand rôle, car c’est lui qui choisit l’équipe gagnante. La compétition reste donc ludique.