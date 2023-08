Ça va bouger à la Grande Béroche

Les membres du comité d’organisation sont quasiment les mêmes depuis la première édition du festival. Toutefois, ils espèrent inciter les jeunes à s’investir dans la manifestation. Pour le président du comité d’organisation, Nicolas Baume, il est difficile de trouver une solution. « On essaye toujours de trouver de nouvelles personnes qui sont prêtes à donner de l’énergie au festival. Nous, quand on a lancé le festival, on avait moins de 20 ans. Les jeunes qui ont cet âge-là sont peut-être moins intéressés. »