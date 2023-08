Des notes venues d’Ukraine au festival Piano à St-Ursanne

Un concert un peu particulier sur le plan émotionnel est au programme ce mercredi soir au cloître de St-Ursanne. Anna Fedorova s’y produit à 20h30 dans le cadre du festival Piano à St-Ursanne. Cette pianiste ukrainienne de 33 ans réside à Amsterdam, mais elle suit de près les événements qui se déroulent dans son pays en guerre. Et face au conflit, la musique est une sorte d’échappatoire bienvenue. « La musique et les arts peuvent vraiment apporter de la lumière et de l’espoir en ces temps très difficiles. Au début de la guerre, j’avais des sensations bizarres pendant mes concerts. Mais par la suite, en jouant, je suis redevenue moi-même. La musique, c’est bon pour la tête et les salles sont des endroits joyeux », explique Anna Fedorova.

Musicalement, l’Ukrainienne a vu les choses évoluer depuis le début du conflit dans son pays. « Les émotions sont plus intenses durant mes concerts. Je ressens et comprends davantage l’expérience de compositeurs qui ont un vécu particulier. Ça a désormais une influence sur ma manière de jouer. Ça améliore ma compréhension de la musique et des compositeurs », dit Anna Fedorova.

Entretien à écouter ci-dessous :