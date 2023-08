Milvignes ouvre la porte à des projets solaires sur ses bâtiments anciens

Milvignes formalise le solaire sur son patrimoine bâti. Après des mois de préparation et de concertation, la Commune a dévoilé en juillet une directive novatrice visant à encourager l'intégration de solutions solaires sur les toits en zone d'ancienne localité et des bâtiments à haute valeur patrimoniale. Cette directive marque une étape importante dans la transition énergétique locale en permettant l'évaluation rigoureuse des projets solaires et en équilibrant les impératifs d'efficacité énergétique et de préservation du patrimoine.