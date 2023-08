Un magasin qui mélange art et vélo

Un mélange entre de l’art et du vélo. C’est ce que propose un jeune mécanicien, Antoine Denis, en ville de Neuchâtel. Dans son magasin ouvert au mois de mars de cette année, il est possible d’acheter un vélo et de flâner dans la galerie d’art. Ce jeune homme se propose de réparer toutes sortes de cycles. Il rénove également des vélos « vintages », disponibles à la vente. Pour Antoine Denis, un des buts de son magasin est « de développer le BMX dans le canton, car dans la région il n’y a aucun magasin qui fait vraiment du BMX ». Il espère qu’avec la galerie d’art, d’autres personnes vont venir. « Maintenant, les gens s’arrêtent avec leur vélo (…) et ils profitent de visiter l’exposition pendant qu’on répare leur cycle. »