Pénurie de médicaments : les vétérinaires doivent jongler

Cette situation n’est pas récente, explique Chloé Monthoud, même si elle « s’est peut-être accentuée ces dernières années avec des ruptures sur certains produits qui durent depuis plusieurs mois ou se répètent ». Les perfusions, les vaccins, des solutions d’anticorps et des antibiotiques, notamment de bases, manquent actuellement. Et en particulier des solutions pour perfusion à base de calcium. Ce médicament est administré aux vaches en gestation qui souffrent souvent d'une carence en calcium. Une carence peut entraîner une paralysie musculaire et même un arrêt des battements cardiaques et aboutir à la mort de l’animal.