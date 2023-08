Le Canton au chevet de ses étangs

Le Canton de Neuchâtel veut prendre soin de ses biotopes humides. Depuis 2020, il a lancé un programme de création et d’entretien d’étangs afin de préserver la faune, et notamment les amphibiens. A présent, ce projet est même ancré dans le Plan climat cantonal. Depuis début juin, le service de la faune, des forêts et de la nature travaille à la mise en réseau des différents plans d’eau.

Mais il n’avait pas attendu cela pour agir : depuis 2020, 39 étangs ont déjà été construits ou revitalisés dans tout le canton, explique Marie-France Cattin, collaboratrice scientifique au sein du SFFN.