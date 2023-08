Hors Tribu victime de son succès

La pluie, le vent et les températures frisquettes n’ont pas découragé le public de Hors Tribu. La 28e édition du festival de Môtiers a attiré environ 2'500 personnes entre jeudi et dimanche sur le Champ-du-Zi, selon une estimation des organisateurs. Ils relèvent également que le retour du « fait maison » avec une cuisine 100% végétarienne a fait un carton. Plus de 1'000 assiettes ont été servies. Le sourire s’estompe en revanche en ce qui concerne le parcage. Hors Tribu relève, dans un communiqué diffusé dimanche, que la « traditionnelle absence d’organisation du parking devient un véritable problème de voisinage » avec des voitures garées devant des portes de grange ou dans des champs. Les organisateurs relèvent que « la création et l’organisation d’un parking étaient désormais nécessaires, afin d’entretenir de bonnes relations avec les Môtisans » auprès desquels ils tiennent à s'excuser. /sma