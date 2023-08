La 70e édition de la Mi-été bat son plein à La Brévine

Une édition particulière pour la Mi-Eté à La Brévine. La manifestation célèbre cette année ses 70 ans. Elle s’est ouverte vendredi soir par la traditionnelle Hot Siberia, consacrée au hardstyle et au hardcore. Les festivités se poursuivent ce samedi avec la soirée disco et une paëlla géante. La manifestation se termine dimanche avec la journée des familles. Au programme : cortège du 70e, exposition de vieilles machines agricole, démonstration d’anciennes pratiques rurales et animations musicales. Yoann Moullet, le président du comité d’organisation, a indiqué samedi dans le journal de 12h15 que la manifestation avait vu le jour pour soutenir les activités du Ski Club La Brévine. Elle a évolué pour aboutir à la formule actuelle : trois jours, trois ambiances. Le point fort de ce 70e est sans conteste le cortège du dimanche, dès 14h30, un cortège qui a lieu toutes les dix éditions. Le dernier, Covid oblige, date d’il y a douze ans. Yoann Moullet relève également, avec satisfaction, que la manifestation suscite un énorme engouement. Contrairement à certains évènements, la Mi-Eté ne peine pas à trouver des bénévoles. /sma