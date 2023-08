Gros bouchon sur la N20

Gabegie sur la N20 en direction de La Chaux-de-Fonds vendredi vers 16h50. Peu avant la fin du viaduc de Valangin et malgré un freinage d’urgence, un camion a percuté une voiture qui était arrêtée pour les besoins de la circulation. À la suite du choc, le véhicule a terminé sa course contre la glissière de sécurité de droite et le camion dans la glissière centrale de sécurité. Pour les besoins de l’intervention, à savoir la prise en charge du camion, du véhicule et des travaux sur les glissières de sécurité, l’AR N20 entre Valangin et Malvilliers a été fermée à la circulation de 17h00 à 23h45. /comm-sma