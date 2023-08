Le loup à Chasseral : « la seule protection, c’est de lui tirer dessus »

Le Canton doit immédiatement autoriser l’abattage du loup dans la région. L’Association suisse pour la protection des territoires contre les grands prédateurs (ASPTcontreGP) monte au créneau après l’attaque de la semaine dernière qui a coûté la vie à sept moutons sur le Chasseral. Elle a écrit une lettre à l’Inspectorat de la chasse du Canton de Berne pour réclamer la mise en œuvre de l’autorisation de tirer le canidé. Dans la missive, l’association rappelle les faits et explique que les critères nécessaires à la promulgation de la mesure sont réunis selon l’Ordonnance sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (OChP). A savoir, il faut qu’un individu tue « au moins six animaux de rente en quatre mois », expliquent les auteurs.

Reste qu’à l’heure actuelle, il n’est pas encore établi de façon totalement certaine qu’un loup est bien à l’origine du massacre. Contactée, la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement (dont dépend l’Inspectorat de la chasse) nous a expliqué que des analyses sont en cours pour établir les causes des décès et pour déterminer si une bête seule a commis ces actes. Par ailleurs, poursuivent les autorités, tous les critères ne sont pas encore réunis pour autoriser l’abattage.

Car selon l’OChP, il faut non seulement qu’un individu tue au moins six animaux de rente, mais qu’en plus « ses congénères aient causé des dommages auparavant ». Un point qui fait défaut à l’heure actuelle, nous a-t-on détaillé. Secrétaire général de l’ASPTcontreGP, Ronald Sommer dit ne pas comprendre cet argument. « Nous serons obligés d’attendre, mais c’est malheureux, car cela ne va pas en rester là », déplore-t-il.