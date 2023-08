Hors Tribu retrouve une cuisine maison

Plus de 600 kilos de légumes ont été commandés dans la région, notamment du côté du Jardin des Turricules à Cernier. 36 kilos de risotto et plus de 20 kilos de pâtes sont également arrivés sur le site du festival en début de semaine. « On commence à préparer les menus deux jours à l’avance, sauf les sauces qui sont préparées en début de semaine » souligne Grégoire Amez-Droz, entouré par des bénévoles depuis plusieurs jours. « Ils travaillent même plus que moi » lâche-t-il en riant.







Sept plats végétariens pour estomacs de festivaliers

Le défi a été relevé par Grégoire Amez-Droz. Bénévole à Hors Tribu depuis 2021, il s’est ensuite proposé comme responsable cuisine pour 2023. « Je n’ai pas eu de chance, je me suis fait attraper pour devenir responsable » rigole le nouveau chef des cuisines. Sur les quatre soirs de festivals, les plats varient : « Ce jeudi soir, on a des ramens et des courgettes farcies à la ratatouille. Puis on aura du risotto et de la focaccia maison, un dahl de lentilles au curry, et des croque-monsieur tomates mozzarella et pesto. »