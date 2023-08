Fin de parcours pour la ligne directe entre Bienne et Belfort

Il n’y aura plus de liaison ferroviaire directe entre Bienne et Belfort à partir de décembre 2025. Le canton du Jura indique ce mercredi que la Région Bourgogne-Franche-Comté a récemment décidé de ne pas poursuivre les démarches visant à maintenir et à améliorer l’offre commune transfrontalière. Concrètement, les trains venant de la cité seelandaise s’arrêteront à Delle. L’État dit regretter cette décision et espère que son homologue français proposera sur son territoire « une offre ferroviaire assurant des correspondances de qualité et pérennes entre les trains suisses à Delle et la gare TGV de Belfort-Montbéliard et Belfort-Ville ».

Le tronçon ferroviaire entre Delle et Belfort avait été remis en service en décembre 2018 après des travaux de réhabilitation cofinancés par la Suisse. La fréquentation de la ligne n’avait toutefois jamais décollé en raison notamment d’irrégularités au niveau de l’horaire. L’État jurassien ajoute dans son communiqué que la situation a été aggravée par diverses perturbations telles que des travaux lors des deux premières années, la pandémie et plus récemment des manques de matériel roulant qui ont conduit la SNCF à supprimer régulièrement des trains.





Des solutions proposées, mais refusées

Des démarches et des études avaient été lancées en 2019 entre les différents partenaires pour améliorer cette liaison transfrontalière. Un projet intitulé « Convergence 2026 » avait ainsi été développé dans l’objectif d’introduire des trains circulant toutes les demi-heures et sans changement de Delémont jusqu’à Belfort-Ville. Le canton du Jura avait proposé une mise en œuvre progressive à son homologue français pour limiter les coûts initiaux, mais la Région Bourgogne-Franche-Comté a préféré renoncer à ce modèle commun et transfrontalier et privilégier une exploitation distincte entre la France et la Suisse. /comm-alr