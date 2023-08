De la glace pour le HCC

Cette reprise d’entraînement s’est déroulée dans des circonstances particulières, dans une ville encore sous le choc de la terrible tempête. Des événements qu’Anthony Huguenin ne pouvaient pas totalement occulter : « Tout le monde va bien, on n’a pas eu trop de dégâts parmi nous. Bon, la patinoire a pris un gros coup. Mais on a déjà eu la chance de pouvoir s’entraîner ». Anthony Huguenin ne cachait pas non plus que le premier entraînement estival sur glace, « c’est toujours très dur ».