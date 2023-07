Un globetrotteur humanitaire de retour à Neuchâtel

Après vingt ans, Nicolas Morand a choisi de rentrer en Suisse, à Marin, pour des raisons familiales. Ses deux grandes filles vont commencer le lycée. Il espère également que sa femme, qu’il a rencontrée au Burkina Faso, pourra faire reconnaitre ses diplômes et trouver une activité professionnelle. Nicolas Morabd quitte son travail sur le terrain avec un pincement au cœur. Mais il sait que les actions mises sur pied se poursuiveront grâce à l’implication des acteurs locaux. Reste que ce qui l’intéressait le plus « c’était d’essayer de comprendre les problématiques des gens (…) et de les aider à résoudre leur problème ». Mais il admet, sourire aux lèvres : « C’est quelque chose qui trotte toujours dans ma tête (…) et je pense qu’une fois que les enfants seront plus autonomes on va y réfléchir à deux fois. »