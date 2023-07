Près de 50 ans à La Poste

Dans les localités dans lesquelles il a travaillé, Jean-Michel Divernois observe évidemment des nuances. « La plus grande différence, c’est entre le Val-de-Travers et Genève. Déjà notre accent. Et le fait de dire bonjour. » Autre aspect qui l’a frappé en 47 ans de carrière, c’est l’évolution des moyens de locomotion. Chronologiquement, le Fleurisan a connu « le vélo et la remorque, la charrette qu’on tirait à bras, les Harbilt, des charrettes électriques, remplacés par des scooters à moteurs, puis aujourd’hui les scooters électriques à trois roues DXP, qui sont le nec plus ultra ».